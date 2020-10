Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beim Einbruch erwischt

Ludwigshafen (ots)

Zwei Männer wurden am Donnerstag (15.10.2020) beim Einbruch in einem Mehrfamilienhaus erwischt. Eine Bewohnerin meldete gegen 2 Uhr der Polizei, dass zwei Unbekannte versuchen würden eine Durchgangstür in einem Mehrfamilienhaus in der Wittelsbachstraße aufzubrechen. Die Polizei konnte schließlich vor Ort zwei Männer im Alter von 34 und 39 Jahren feststellen. Beide führten Einbruchwerkzeuge mit. Gegenstände wurden nicht entwendet. Beide müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

