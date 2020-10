Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Wasserableser

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch (14.10.2020) 300 Euro Bargeld und Schmuck von einer 87-Jährigen aus Ludwigshafen Maudach. Die Männer klingelten gegen 8.30 Uhr an der Tür der Seniorin und gaben sich als Angestellte eines Energieversorgers aus Ludwigshafen aus. Unter dem Vorwand den Wasserzähler abzulesen, öffnete die 87-Jährige die Tür und bat die Männer in die Wohnung. Ein Täter verwickelte die Dame in ein Gespräch und lenkte diese ab. Diese Zeit nutzte der Komplize aus und durchwühlte das Schlafzimmer. Anschließend verließen beide die Wohnung. Kurze Zeit später bemerkte die 87-Jährige das durchwühlte Schlafzimmer und das Fehlen von Bargeld und Schmuck. Beide Täter waren zwischen 1,80m und 1,85m groß und trugen braune und beige Arbeitskleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

