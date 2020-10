Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer zückt Messer

Ludwigshafen (ots)

Zwischen einem 31-jährigen Pkw-Fahrer und einem 59-jährigen E-Scooter-Fahrer entbrannte am Dienstag (13.10.2020) eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Messer. Beide fuhren gegen 16.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Richtung Wittelsbachstraße, als der E-Scooter-Fahrer sich durch den Pkw-Fahrer bedrängt fühlte. Um seinen Zorn Luft zu verschaffen schlug der 59-Jährige dem 31-Jährigen auf die Motorhaube. Der Pkw-Fahrer stieg daraufhin aus und stellte den 59-Jährigen zur Rede. Es entstand ein Streit, der in einer Auseinandersetzung endete. Hierbei schlug der E-Scooter-Fahrer dem Pkw-Fahrer ins Gesicht, wohingegen sich die Gegenseite auch wehrte und ihm die Brille vom Gesicht schlug. Daraufhin zog der 59-Jährige ein Messer und bedrohte den jungen Mann. Die in der Zwischenzeit von Zeugen verständigte Polizei trennte die beiden Parteien. Beide Kontrahenten müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

