Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten am Montag (12.10.2020), in Zeit zwischen 19.45 und 22.56 Uhr, in eine Wohnung in der Hoheloogstraße einzubrechen. Das Vorhaben in die Wohnung einzudringen endete jedoch an der Wohnungstür. Es entstand lediglich Sachschaden an der Tür. Das Schloss musste anschließend ausgetauscht werden. Zuvor wurde ein verdächtiger Mann vor dem Anwesen gesehen. Er war circa 1,70 bis 1,75m groß und von kräftiger Statur. Zudem trug er eine dunkelblaue Arbeitshose mit hellen Streifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

