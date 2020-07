Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Muss so etwas wirklich sein?... Unbekannte Täter stehlen einen Kinderwagen

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, dem 23.07.2020 gegen 23:00 Uhr, kam es in der Straße "Reichelsdell" in 55743 Idar-Oberstein zum Diebstahl eines Kinderwagens. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter der Kinderwagen, der vor dem Hauseingang des Anwesens abgestellt wurde, in einem günstigen Moment entwendet. Der Kinderwagen hat die Farbe Schwarz/Blau. Eine Marke ist nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

