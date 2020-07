Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Person durch Küchenbrand schwer verletzt

Morbach-Hoxel (ots)

Am Donnerstag, 30. Juli, wurden um 14:20 Uhr die Rettungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Brand einer Gartenlaube in einer Campingsiedlung alarmiert. Es stellte sich heraus, dass es zu einem geringfügigen Brandausbruch in einer Kochnische gekommen war, vermutlich durch einen Fettbrand beim Kochen. Der Bewohner erlitt dadurch jedoch schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen geflogen werden. In der Küche entstand nur geringer Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hoxel und Morbach, ein RTW des DRK, der Rettungshubschrauber Air Rescue Luxemburg und die Polizei Morbach.

