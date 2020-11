POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.11.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Waldbrunn-Weisbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wer am Freitag gegen 18.45 Uhr in der Straße "Zum Talblick" in Waldbrunn-Weisbach eine Straßenlarterne beschädigt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Mosbach. Ein bislang Unbekannter war mit seinem Auto gegen den Laternenmast gefahren und zunächst ausgestiegen. Kurz danach stieg er zurück in seinen Wagen und flüchtete von der Unfallstelle. An der Laterne entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei Mosbach sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Etwas zurück liegt ein Unfall in der Eisenbahstraße in Buchen, als dort ein bislang Unbekannter am Dienstag, den 17. November, zwischen 8 Uhr und 17 Uhr, gegen einen geparktes Auto fuhr. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Mosbach: Waschautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Automaten einer Waschanlage in der Alten Neckarelzer Straße in Mosbach aufgebrochen und Sachschaden verursacht. Der oder die Täter begaben sich in den Waschbereich, wo mehrere Automaten aufgebrochen wurden. Anschließend versuchten der oder die Täter, sich Zutritt zu den Büroräumen der Waschanlage zu verschaffen. Der Versuch scheiterte, jedoch wurde die Türe beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro, die Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

