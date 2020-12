Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Supermarkt

Aachen

Ein maskierter Täter hat am Freitagabend gegen 22:00 Uhr einen Supermarkt in der Oppenhoffallee in Aachen überfallen. Nachdem keine Kunden mehr in Markt anwesend waren, zwang der Täter einen Angestellten unter Vorhalt einer silbernen Pistole Bargeld auszuhändigen. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in Richtung Lothringerstr. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Mann wird als 20 bis 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mit mittellangen schwarzen Haaren, beschrieben. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (Ih.)

