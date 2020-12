Polizei Aachen

POL-AC: Versuchte Brandstiftung nach Beziehungsstreit

BaesweilerBaesweiler (ots)

Nach einem vorausgegangenen Beziehungsstreit in einem Mehrfamilienhaus in der Emil-Mayrisch-Straße, hat ein 45-Jähriger versucht, die Wohnungstapete zu entzünden. Das Haus musste evakuiert werden, die Feuerwehr konnte einen Brand jedoch verhindern. Anwohner wurden nicht verletzt. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen in der Wohnung fest. Er und zwei Beamte mussten aufgrund einer Rauchinhalation medizinisch behandelt werden. Um festzustellen, ob der 45-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und versuchter Brandstiftung aufgenommen. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell