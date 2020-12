Polizei Aachen

POL-AC: Auffällige Fahrweise überführt Drogendealer

AachenAachen (ots)

Aufgrund mehrerer begangener Verkehrsverstöße hielten Polizisten einen Motorradfahrer am gestrigen Mittwochabend (02.12.2020) gegen 21.30 Uhr auf dem Adalbertsteinweg an. Der Aufforderung, den Beamten seinen Führerschein auszuhändigen, konnte der 39-jährige Fahrer nicht nachkommen, da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Eine Zulassungsbescheinigung für das Fahrzeug konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Motorrad gestohlen war. Das Zündschloss und die Fahrzeugidentifizierungsnummer fehlten und das angebrachte niederländische Kennzeichen gehörte zu einem anderen Zweirad. Im Rucksack des Tatverdächtigen befand sich ein Karton mit ca. 1 kg Amphetamin und ein Portemonnaie mit viel Bargeld. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Da er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 39-Jährigen fanden die Polizisten weitere Drogen und Utensilien zur Herstellung. Es erfolgte die Sicherstellung des Motorrades, der Drogen, der Utensilien und des Bargeldes, sowie die Einleitung mehrerer Strafverfahren, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an. (fp)

