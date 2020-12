Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Friseursalon

EschweilerEschweiler (ots)

Zwei Unbekannte haben gestern Nachmittag (02.12.2020) einen Friseursalon in der Wendelinusstraße überfallen. Die beiden Täter betraten gegen 14.00 Uhr das Ladenlokal und forderten die Geschäftsinhaberin, unter Bedrohung mit einem Messer, zur Herausgabe des in der Kasse befindlichen Bargeldes auf. Mit der Beute flüchteten die Männer anschließend in Richtung Kirche. Sie werden beschrieben als etwa 1,80 m und 1,70 m groß, dunkler Teint, bekleidet mit schwarzen Fleecejacken und dunklen Mützen.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

