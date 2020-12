Polizei Aachen

POL-AC: Kripo ermittelt nach Vorfall auf der Dresdener Straße - Unbekannter Zeuge gesucht

AachenAachen (ots)

Gestern Abend (03.12.2020) erhielt die Polizei Kenntnis von einem Vorfall, der sich an einer Bushaltestelle auf der Dresdener Straße zugetragen haben soll. Eine 12- Jährige gab an, dass sie nach 16.30 Uhr an der Haltestelle "Am Rott" auf den Bus gewartet habe, als ein Unbekannter auf sie zukam. Er habe sie gegen ihren Willen feste am Arm gefasst und etwa bis zur Rottstraße mit sich gezogen. Auf ihre Schreie aufmerksam geworden, sei ein unbekannter Zeuge ihr zu Hilfe gekommen. Der Täter habe daraufhin von ihr abgelassen und sei in Richtung Breslauer Straße geflohen. Der Zeuge habe das Mädchen zur Haltestelle zurück gebracht und sich dann entfernt. Zu Hause angekommen, berichtete es von den Geschehnissen und die Polizei wurde informiert. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mit heller Hautfarbe und mittleren Alters handeln. Er sei ca. 1,75 - 1,80 m groß und habe braune Augen. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Strickmütze und Bluejeans getragen. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und der Körperverletzung aufgenommen. Neben dem Tatverdächtigen suchen die Beamten aber auch den hilfsbereiten bislang unbekannten Zeugen und bitte diesen, sich zu melden. Der Zeuge soll laut der Geschädigten ein Mann südländischen Aussehens sein und eine orange Arbeitshose und ein schwarzes Oberteil getragen haben. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 33101 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210. (pw)

