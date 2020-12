Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Festnahmen nach Ladendiebstahl

HerzogenrathHerzogenrath (ots)

Zwei Männer, 26 und 35 Jahre alt, haben am vergangenen Samstag versucht, mehrere Spirituosen aus einem Supermarkt in der Bahnhofstraße zu entwenden. Ein Ladendetektiv hatte das Treiben beobachtet und die Männer im Kassenbereich aufgehalten, als sie ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollten. Obwohl die Beute, 4 Flaschen Whiskey, widerwillig an die Mitarbeiter zurückgegeben wurde, gelang es den Männern - unter lautstarken Bedrohungen des Personals - das Geschäft zu verlassen und in Richtung Bahnhof zu flüchten. Dort bestiegen sie eine Bahnlinie in Richtung Aachen. Dank mehrerer Zeugenhinweise, konnte der Zug mit den beiden Tatverdächtigen in Kohlscheid angehalten werden. Beide Männer wurden festgenommen. Sie sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen und gewerbsmäßigen Diebstahls. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell