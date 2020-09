Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nieukerk- Verkehrsunfall/ 19-jähriger Kradfahrer schwer verletzt

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Freitag (04. September 2020) gegen 13.45 Uhr kam es auf der Kölner Straße in Höhe eines KFZ-Reparaturbetriebes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Kerkener fuhr in seinem VW Passat die Kölner Straße in Richtung B9 entlang, als er zunächst nach links in Richtung Gegenfahrbahn fuhr, um anschließend nach rechts abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam zur Kollision mit dem Motorrad (Honda CBF 500) eines 19-jährigen Kerkeners, der die Kölner Straße in Richtung B 9 befuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 19-Jährige schwer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (as)

