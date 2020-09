Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Pfalzdorf- Einbruch in Garage/ Täter brechen in Garage ein

Goch-Pfalzdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04. September 2020) brachen unbekannte Täter in eine Garage an der Heinz-van-Ackeren-Straße ein. Die Täter kamen vermutlich über das angrenzende Feld zur Garage und hebelten die Tür auf. Aus der Garage und einem angrenzenden Schuppen wurden zwei Rasenmäher und diverse elektrische Werkzeuge entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter über das Feld in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell