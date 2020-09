Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Elten- Diebstahl aus PKW/ Täter entwenden Werkzeug

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04. September 2020) gegen 03.45 Uhr aus dem verschlossenen Daimler Sprinter diverse Werkzeuge. Der Sprinter parkte an der Klosterstraße auf dem Hinterhof eines Küchenstudios. Die Täter öffneten gewaltsam die hintere Tür und entwendeten u.a. einen Akkuschrauber, ein Lochsägenset, eine Stichsäge und eine Kappsäge. Durch den Lärm zur Tatzeit wurde eine Anwohnerin geweckt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell