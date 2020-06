Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher von Bewohnerin überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am späten Donnerstagabend (25.06.2020) versucht in eine Wohnung an der Benzstraße einzubrechen. Die Einbrecher hebelten gegen 22.30 Uhr zuerst die Haustür eines Mehrfamilienhauses auf und versuchten dann im Haus eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Eine Bewohnerin hörte die Geräusche und konnte durch den Türspion beobachten, wie sich zwei Männer an ihrer Tür zu schaffen machten. Als sie diese aufschloss und öffnete, sah sie noch wie die beiden Männer flüchteten. Sie beschrieb die Männer als zirka 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß mit arabischem Erscheinungsbild. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

