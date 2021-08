Polizei Hagen

POL-HA: Sperrmüll brennt auf Emst - Zeugen gesucht

Hagen-Emst (ots)

In der Nacht von Montag (02.08.2021) auf Dienstag (03.08.2021) kam es auf Emst zu dem Brand eines nach dem Hochwasser an den Straßenrand gestellten Sperrmüllhaufens. Zeugen wurden gegen 00.15 Uhr auf die Rauchentwicklung in der Cunostraße aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Derzeit liegen keine Hinweise zu einer möglichen Brandursache vor. Zeugen, die sachdienlichen Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

