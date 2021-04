Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 25.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Aurich - Am Sonntagmorgen, gegen 00:20 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle bei einem 19-jährigen Mann aus Aurich durch. Dieser befuhr zuvor mit seinem Opel die Straße "Breiter Weg" in Aurich. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Wiesmoor - Unter dem Einfluss von Alkohol führte ein 57-jähriger Mann aus Wiesmoor seinen Smart am Samstagmittag, gegen 13:05 Uhr, auf der Hauptstraße in Wiesmoor. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der PKW-Führer eine Atemalkoholkonzentration von knapp 1,3 Promille hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs Ihlow - Ein Polizeibeamter der Auricher Polizei befuhr am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, mit einem dienstlichen Motorrad die Friesenstraße in Riepe. Er wurde auf zwei Kleinkrafträder aufmerksam, die zügig durch den Ort fuhren. An einem Kleinkraftrad war kein Kennzeichen montiert. Als eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden sollte, flüchteten die beiden Jugendlichen in unterschiedliche Richtungen. Der Polizeibeamte folgte dem Rollerfahrer, an dessen Fahrzeug kein Kennzeichen montiert war. In der Folge stoppte der Jugendliche seinen Roller nicht und führte teils waghalsige Manöver durch, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. So fuhr der Jugendliche u.a. über schmale Wanderwege und nahm auch die Gefährdung von Passanten in Kauf, um zu flüchten. Mit Unterstützung eines weiteren Streifenwagens konnte der 16-jährige Jugendliche aus Südbrookmerland schlussendlich in der Gartenstraße gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Basierend auf dieser Tatsache und aufgrund seiner gefährlichen Fahrweise erwarten den Jugendlichen mehrere Strafverfahren. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die von dem Verhalten betroffen waren oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen.

Altkreis Norden

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wittmund - Am Samstagmittag, gegen 12:45 Uhr, kam es auf der Upsteder Straße in Wittmund (Ortsteil Burhafe), zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen Pkw, vermutlich Audi, überfuhr trotz Gegenverkehr die Leitlinie der Fahrbahn, sodass ein entgegenkommender Pkw ausweichen musste. Hierdurch entstand ein Schaden am Pkw. Danach entfernte sich der Audi von der Unfallstelle in Richtung B210. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder den Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wittmund 04462 - 9110 in Verbindung zu setzen

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Am Wochenende kam es im gesamten Bereich der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund zu mehreren Einsätzen, bei denen die geltenden Corona - Auflagen nicht eingehalten wurden. So wurden die Polizeikräfte zu Familienfeierlichkeiten oder Menschenansammlungen gerufen, die in der Folge aufgelöst wurden. Mit Unterstützung von Mitarbeitern des Landkreis Aurich wurden an diesem Wochenende 55 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell