Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag, 23.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Eingangstür beschädigt

Die Glasfüllung einer Eingangstür wurde in der Esenser Straße am Donnerstag, in der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr, beschädigt. Die Eingangstür der 69-jährigen Geschädigten ist in Richtung des Geh- und Fahrradwegs ausgerichtet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein unbeleuchteter Roller kam Polizeibeamten am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, auf der Straße Schwarzer Weg entgegen. Die Polizeibeamten hielten den Fahrer an und kontrollierten ihn und den Roller. Während der Kontrolle händigte der 15-jährige Südbrookmerländer eine Mofa-Prüfbescheinigung aus. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass der Roller eine höhere, maximale Höchstgeschwindigkeit als die für den Fahrer erlaubten 25 Km/h erreichen konnte. An dem Roller wurden zusätzlich zum Teil erhebliche Mängel festgestellt. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Ihlow - Fahrzeugteile entwendet

Ein Firmengelände an der Ems-Jade-Straße wurde in der Zeit von Montag, 00:00 Uhr, bis Donnerstag, 10:00 Uhr, von einem / mehreren Unbekannten unberechtigterweise betreten. Anschließend wurden Fahrzeugteile von zahlreichen Autos entwendet, wodurch ein Schaden in Höhe einer niedrigen, fünfstelligen Summe entstand. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Versuchter Diebstahl bei einem Autohandel

Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, betraten Unbekannte das Firmengelände eines Autohandels an der Esenser Straße. Auf dem Gelände wurde ein Auto beschädigt. Es wurde zudem versucht, Teile des Autos zu entwenden. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht zu Freitag wurde in der Straße Zum Haxtumerfeld der Mercedes-Benz eines Auricher Unternehmens durch Unbekannte mit Farbe beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 19:00 Uhr, bis Freitag, 06:10 Uhr. Es entstand ein Schaden im hohen, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Nach Unfall geflüchtet

Auf der Deichhauser Straße fuhr am Donnerstag, 12:20 Uhr, ein 27-Jähriger mit seinem VW Passat in Richtung Victorbur. Dem Südbrookmerländer kam ein Auto entgegen. Die beiden Aussenspiegel der Autos kollidierten und wurden beschädigt. Der/die Fahrer(in) setzte anschließend die Fahrt in Richtung Münkeboe fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941606215.

Südbrookmerland - Auffahrunfall

Am Donnerstag befuhr ein 55-jähriger Ihlower mit seinem Volvo um 18:15 Uhr die Auricher Straße. Aus Unachtsamkeit fuhr der Fahrer des Volvos auf einen vor ihm fahrenden Skoda auf. Der Fahrer des Skodas, ein 48-jähriger Auricher, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden im oberen, vierstelligen Bereich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren

Ein VW Golf wurde am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, auf der Königsberger Straße kontrolliert. Während der Kontrolle konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem 29-jährigen Fahrer festgestellt werden. Durch einen Vortest wurde der Verdacht bestätigt, sodass eine Blutprobe entommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Norder eröffnet wurde. Die Weiterfahrt wurde zudem untersagt.

Halbemond - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Unbekannte betraten in der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 14:00 Uhr, das Gelände einer Kfz-Werkstatt in der Nadörster Straße. Auf dem Gelände wurden anschließend Fahrzeugteile von einem abgemeldeten Auto und einem Kundenfahrzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norderney - Werkzeug aus Baucontainer gestohlen

Auf Norderney stahlen am Donnerstag Unbekannte Werkzeug aus einem unverschlossenen Baucontainer in der Straße An der Mühle. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe einer vierstelligen Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Norden - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Der Mercedes-Benz Vito eines Autoverleihers wurde in der Zeit von Mittwoch, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Kirchstraße beschädigt. Die Beschädigungen wurden vermutlich durch einen Verkehrsunfall hervorgerufen. Der/die unbekannte Verursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens, in Höhe einer niedrigen, vierstelligen Summe, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Großheide - Unfall zwischen Radlader und Pedelec

Mit einem Radlader befuhr ein 26-jähriger Großheider am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, den Kleinheider Weg in Richtung Großheider Straße. Der 26-Jährige übersah einen 38-jährigen Norder, der sich von rechts mit seinem Pedelec auf der bevorrechtigten Großheider Straße näherte. Der 38-Jährige kollidierte mit der Schaufel des Radladers und stürzte anschließend. Durch den Sturz wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sonstiges

Großheide - Brand eines Holzschuppens

Im Bachstelzenweg geriet am Donnerstag, gegen 15:20 Uhr, ein Holzschuppen in Brand. Ein Anwohner machte den 62-jährigen Eigentümer auf den Brand aufmerksam, der daraufhin noch vergeblich versuchte, den Brand zu löschen. Das Feuer griff auf zwei angrenzende Garagen über, die erheblich beschädigt wurden. Der Holzschuppen brannte komplett nieder. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, das Feuer zu löschen. Da eine Verletzung des 62-jährigen Großheiders zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Mann vorsorglich durch einen anwesenden Notarzt untersucht. Weder der Geschädigte noch andere Personen wurden bei dem Brand verletzt. Die Ursache des Brandes ist bislang noch nicht geklärt. Es ist ein Schaden in mittlerer, fünfstelliger Höhe entstanden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Körperverletzung

Zwischen zwei Wittmundern kam es zunächst Donnerstagnacht zu einem Streit in der Mühlenstraße. Infolge des Streits schlug ein 27-Jähriger gegen 23:30 Uhr mehrfach auf einen 37-Jährigen ein. Anschließend entfernte sich der 27-Jährige. Das Opfer wurde hierdurch leicht verletzt. Es war mit fast zwei Promille erheblich alkoholisiert. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Streit der beiden Wittmunder setzte sich am Freitagmorgen, 08:00 Uhr, fort. Der 37-Jährige griff den 27-Jährigen erneut an und schubste ihn in einer Wohnung in der Mühlenstraße gegen Mobiliar, wodurch er erneut leicht verletzt wurde. Der 37-Jährige wird sich erneut strafrechtlich für sein Handeln verantworten müssen.

