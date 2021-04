Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nenndorf - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Aurich/Wittmund (ots)

Auf der Nenndorfer Straße ereignete sich am Mittwoch, 15:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Auricherin leicht verletzt wurde. Der Fahrerin eines Fiat Transporters kam in einer Kurve ein Auto, gefahren von einer männlichen Person, entgegen. Der Fahrer des Autos schnitt die Kurve und kam der Auricherin, die in Richtung Eversmeer fuhr, auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, musste die 51-Jährige nach links ausweichen. Erst in einem angrenzenden Vorgarten, nach einer Kollision mit einem Zaun und einem Baum, kam die Frau mit dem Transporter zum Stehen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Nenndorf und entfernte sich somit von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf eine hohe, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

