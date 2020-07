Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beifahrerscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (02.07.2020) einen Lieferwagen in der Wagenburgstraße aufgebrochen. Der grüne Lieferwagen der Marke VW parkte in der Wagenburgstraße. Zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr schlugen die Täter die Beifahrerscheibe des Wagens ein und stahlen Unterlagen sowie Werkzeug aus der Fahrerkabine. Der Schaden beträgt geschätzte 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 mit dem Polizeirevier 5 Ostendstraße in Verbindung zu setzen.

