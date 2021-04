Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag/Mittwoch, 20./21.04.2021

Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Pkw

In der Graf-Enno-Straße zerstörte eine Unbekannte / ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag die Scheibe eines geparkten VW UP. Aus dem Auto wurde die Geldbörse eines 18-jährigen Aurichers entwendet. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag, 23:00 Uhr, bis Dienstag, 11:15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Gartenmöbel beschädigt

Die Gartenmöbel eines 44-jährigen Südbrookmerländers wurden in der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, in der Tom-Brook-Straße beschädigt. An den Gartenmöbeln ist ein Schaden in dreistelliger Höhe entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland entgegen unter Telefon 04942 204200.

Aurich - Fensterscheiben und Türen in Schule entglast

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Montag, 07:30 Uhr, wurden durch unbekannte Personen mehrere Fensterscheiben und die Verglasung einer Tür von einer Schule in der Straße Am Schulzentrum zerstört. Hierdurch entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Gegen Pkw getreten

Ein 46-jähriger Auricher trat am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, binnen kürzester Zeit zwei Mal polizeilich in Erscheinung. Zuerst geriet er mit dem Verantwortlichen eines Wohnheims in der Zingelstraße in Streit und verließ die Örtlichkeit nicht, nachdem er zuvor dort randalierte. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurde dem 46-Jährigen ein Platzverweis erteilt, dem der Mann widerwillig nachkam. Als sich der Mann von der Örtlichkeit entfernte, trat er vor Wut gegen das Auto einer unbeteiligten 53-jährigen Auricherin. Die Auricherin wartete an der Kreuzung Hoheberger Weg. Durch den Tritt gegen die Beifahrertür entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Der 46-jährige Verursacher wurde anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Wiesmoor - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Wiesmoor kontrollierten Polizeibeamte am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, einen Rollerfahrer, der zuvor die Hauptstraße mit einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 60 Km/h befuhr. Der 16-jährige Fahrer konnte weder eine erforderliche Fahrerlaubnis noch Unterlagen zu dem Roller aushändigen, sodass der Verdacht des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel an eine Verantwortliche ausgehändigt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Auf der Wiesenser Straße kontrollierten Polizeibeamte am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, den Peugeot eines 37-jährigen Großefehntjers. Während der Kontrolle wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Fahrer festgestellt. Der 37-Jährige räumte den Konsum von Cannabis ein, sodass eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Auto und Fußgängerin

Ein 91-Jähriger Auricher befuhr mit seinem Dacia am Dienstag, gegen 10:30 Uhr, einen Parkplatz am Dreekamp. Der Autofahrer übersah eine 70-jährige Frau, die den Parkplatz zu Fuß querte und stieß frontal mit der Frau zusammen. Die Fußgängerin verletzte sich bei dem Unfall schwer.

Großefehn - Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Dienstag kam eine 18-jährige Ihlowerin mit ihrem Opel Corsa, gegen 21:30 Uhr, in der Rindelmeerstraße von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Während der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte eine Alkoholbeeinflussung bei der unverletzten Autofahrerin fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwas über einem Promille. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Sie muss sich jetzt strafrechtlich verantworten. Durch den Unfall entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich.

Großefehn - Von der Fahrbahn abgekommen

Der Fahrer eines Transporters aus Leer kam am Mittwoch, gegen 07:30 Uhr, auf der Straße Bietzefeld nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der 53-jähriger Moormerländer blieb hierbei unverletzt. Am Transporter entstand jedoch ein größerer Schaden. Infolge des Unfalls verlor der Transporter Betriebsstoffe, die in die Berme und einen angrenzenden Graben liefen, weswegen die untere Wasserbehörde des Landkreises hinzugezogen wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden im unteren, fünfstelligen Bereich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Ladendiebstahl in einer Drogerie

Ein 23-jähriger Auricher betrat am Dienstag, um 15:20 Uhr, ein Geschäft in der Bahnhofstraße. Er entwendete Parfüm in Höher einer mittleren, zweistelligen Summe. Ein Angestellter beobachtete die Tat, sprach den Mann an und informierte die Polizei. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Der 23-Jährige wurde daraufhin festgenommen.

Norden - Diebstahl von Werkzeugen

Von einer Baustelle in der Straße Große Lohne wurden durch eine Unbekannte / einen Unbekannten Werkzeuge, in der Zeit von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 07:30 Uhr, entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf eine niedrige, vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Dornum - Auto zerkratzt

In der Weidenstraße wurde der geparkte Audi eines 27-jährigen Dornumers durch eine unbekannte Person, in der Nacht zu Mittwoch, zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Dornum entgegen unter Telefon 04933 992750.

Verkehrsgeschehen

Krummhörn - Geparkter Pkw beschädigt und von der Unfallstelle entfernt

In der Burgstraße parkte ein 25-jähriger Emder seinen schwarzen Ford Focus am Dienstag, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 10:30 Uhr, auf einem Parkstreifen. Als der 25-Jährige zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen links am Heckstoßfänger fest. Der Unfallverursacher / Die Unfallverursacherin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens, in niedriger, vierstelliger Höhe, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Pewsum entgegen unter Telefon 04923 805710.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Der VW Touran eines 48-jährigen Wittmunders wurde am Dienstagmorgen, 09:55 Uhr, durch eine ausparkende Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Schmiedestraße beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und merkten sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Die 73-Jährige Jeveranerin wurde mit dem Unfallfahrzeug Zuhause angetroffen und muss sich jetzt strafrechtlich verantworten. Durch den Unfall ist ein Schaden in niedriger, vierstelliger Höhe entstanden.

Sonstiges

Blomberg - Brand eines Pkw

Am Dienstagmittag, gegen 12:00 Uhr, geriet in Blomberg der Audi einer 79-jährigen Holtriemerin, kurz nachdem er geparkt wurde, in Brand. Nachbarn stellten den Brand fest und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke und ein Grundstückstor über, bevor es gelöscht werden konnte. Es entstand ein Schaden im hohen, vierstelligen Bereich.

