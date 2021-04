POL-AUR: Norden - Betrunken Rad gefahren

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ein 40 Jahre alter Mann war am Montag in Norden betrunken mit dem Rad unterwegs. Die Beamten hielten den Radfahrer gegen 15.15 Uhr in der Innenstadt an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

