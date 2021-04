Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Georgsheil - Heckscheibe eingeschlagen +++ Aurich - Kradfahrer schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Georgsheil - Heckscheibe eingeschlagen

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag in Georgsheil ein Auto im Buchenweg beschädigt. Der Täter zerstörte die Heckscheibe der Mercedes A-Klasse, die auf der Auffahrt eines Wohnhauses stand. Aus dem Fahrzeug wurde eine Geldbörse gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kradfahrer schwer verletzt

Ein Kradfahrer ist am Montag in Aurich schwer verletzt worden. Gegen 16.25 Uhr war ein 38 Jahre alter Ford-Fahrer mit seinem Auto auf der Leerer Landstraße in Richtung Holtrop unterwegs und wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand wenden. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 16-jährigen Fahrschüler mit einem Krad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

