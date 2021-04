Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund-Leerhafe - Motorradfahrer schwer verletzt +++ Wittmund - Nach Fahrradunfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund-Leerhafe - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Wittmund-Leerhafe schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war ein 43 Jahre alter Autofahrer gegen 16.25 Uhr auf der L12 in Richtung Rispel unterwegs und wollte über beide Fahrspuren wenden. Dabei übersah der 43-Jährige offenbar einen hinter ihm fahrenden Motorradfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidiert mit der Fahrerseite des VW. Der 19-jährige Motorradfahrer wurde schwer, der 43-jährige Autofahrer leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 19-Jährigen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Wittmund - Nach Fahrradunfall geflüchtet

Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag gegen 18.40 Uhr in Wittmund. Eine Elfjährige fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Jeverstraße in Fahrtrichtung Wittmund. An der Kreuzung zur B210 hielt sie verkehrsbedingt an einer Ampel, als sich ein bislang unbekannter Radfahrer näherte und auf das Mädchen auffuhr. Es stürzte und wurde leicht verletzt. Der Mann entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Isums/Updorf. Er soll ein weißes Rennrad gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell