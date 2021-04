Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 17.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verbotenen Kraftfahrzeugrennen

Durch Zeugen wird der Polizei mitgeteilt, dass sich zwei Pkw auf der Esenser Straße am frühen Samstagmorgen ein Straßenrennen liefern. Dabei fahren die Fahrzeuge aus Richtung Wittmund kommend in Fahrtrichtung Aurich. Die Geschwindigkeit ist dabei deutlich erhöht. Auch wird eine Verkehrsinsel linkseitig umfahren. Die beiden Fahrzeuge können durch eingesetzte Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Die beiden jeweils 18-Jahre alten Fahrzeugführer aus Wittmund und Esens erwartet jetzt ein Strafverfahren bzgl. der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Sonstiges

Corona-Verstöße In Aurich am Breiten Weg trafen sich am frühen Freitagabend sechs Personen aus vier Haushalten im Alter von 18 bis 25 Jahre ohne auf den Mindestabstand zu achten und ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Zusammenkunft wurde aufgelöst und gegen alle sechs Personen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.

In Wiesmoor an der Hauptstraße wird nachts zunächst eine Ruhestörung gemeldet. Vor Ort können in einem Wohnzimmer 8 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Die Feier wird aufgelöst und die Jugendlichen an die Eltern übergeben. Gegen die Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige Verkehrsunfallgeschehen Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen Fehlanzeige Verkehrsunfallgeschehen Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell