POL-PDNR: Herdorf- Sachbeschädigung an Pkw Audi RS5

Herdorf (ots)

Am Ostermontag, den 05.04.2021 in der Zeit von 14:30 bis 15:30 Uhr wurde im Stadtgebiet Herdorf, Malscheidstraße, ein Pkw Audi RS5, beschädigt. Der bisher unbekannte Täter ritzte mit einem spitzen Gegenstand rundum Kratzer in den Lack des hochwertigen Fahrzeuges. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen werden von der Polizei Betzdorf geführt und bittet Zeugen sich zu melden.

