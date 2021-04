Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Asbach (ots)

Am Sonntag, 04.04.2021, kam es zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Asbach Ortsteil Limbach. Unbekannte Täter versuchten die Haustür und ein Küchenfenster aufzuhebeln. Es blieb beim Versuch.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell