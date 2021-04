Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Tankstelle +++ Aurich - Unfallflucht +++ Aurich-Schirum - Unfall auf Bundesstraße

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Georgsheil - Einbruch in Tankstelle

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Georgsheil eingebrochen. Der Täter verschaffte sich nach derzeitigem Erkenntnisstand zwischen 4.35 Uhr und 4.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum an der Emder Straße und entwendete diverse Getränke. Es liegen Videoaufzeichnungen der Tat vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstagmorgen in der Raiffeisenstraße in Aurich. Gegen 7.30 Uhr fuhr die Fahrerin eines VW Polo von dem dortigen Tankstellengelände auf die Straße und stieß seitlich gegen einen schwarzen Pkw, der Vorfahrt hatte. Die VW-Fahrerin soll zunächst ein kurzes Gespräch mit der geschädigten Autofahrerin geführt haben, dann aber in Richtung Schirum davongefahren sein, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Unfallverursacherin wird beschrieben als weiblich, ca. 50 Jahre alt, schlank, mit kurzen dunkelblonden Haaren und einer schwarzen Jacke. Sie fuhr einen älteren VW Polo in Silber. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich-Schirum - Unfall auf Bundesstraße

In Aurich-Schirum kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße. Ein 68 Jahre alter Opel-Fahrer war gegen 8.30 Uhr auf der Leerer Landstraße unterwegs und wollte nach links in den Langfeldweg abbiegen. Als er verkehrsbedingt halten musste, erkannte ein nachfolgender 19-jähriger Transporter-Fahrer dies offenbar zu spät und fuhr auf. Die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

