Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruch in Anklam

AnklamAnklam (ots)

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages (05.12.2020) kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Anklam. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 bis 19:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer in der Steinstraße befindlichen Wohnung und durchsuchten anschließend deren Räumlichkeiten. Durch die Einbrecher konnte Bargeld im vierstelligen Bereich erlangt werden. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam hat die Spurensicherung am Tatort vorgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Diese können an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 2510, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

