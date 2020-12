Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW durchfährt Umfriedung des PHR Greifswald

GreifswaldGreifswald (ots)

In den heutigen Abendstunden (05.12.2020, 17:18 Uhr) ereignete sich in Greifswald ein Verkehrsunfall, bei dem die Umfriedung des PHR Greifswald beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 86-jähriger deutscher Fahrzeugführer einen PKW Honda auf einem Parkplatz in der Bleichstraße, welcher rückseitig an das Gelände der benannten Dienststelle grenzt, abzustellen. Im Zusammenhang mit dem Parkvorgang kam es zu einem Bedienfehler seitens des Fahrers, woraufhin das Fahrzeug unbeabsichtigt beschleunigt wurde. In der Folge überfuhr der PKW Honda zunächst einen Begrenzungsbordstein des Parkplatzes, durchbrach ein Zaunelement der Umfriedung und kam auf dem Gelände der Polizei zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000,- Euro. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell