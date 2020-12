Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines PKW Audi A7 in 17321 Löcknitz

PasewalkPasewalk (ots)

Am 05.12.2020 gegen 11:20 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines weißen PKW Audi A7, amtliche Kennzeichen BSK-AK 282, gemeldet. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Pasewalk teilte der 31-jährige deutsche Fahrzeughalter mit, dass er den PKW am 04.12.2020 gegen 21:00 Uhr in 17321 Löcknitz, auf dem Parkplatz hinter dem Haus in der Chausseestraße 87, abgestellt hat. Als er den Wagen am 05.12.2020 gegen 11:20 Uhr wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass dieser entwendet worden war. Der PKW hat noch einen Zeitwert von ca. 30.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

