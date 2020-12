Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Eigenheim in Greifswald - Zeugen gesucht!

GreifswaldGreifswald (ots)

Am 04.12.2020 drangen unbekannte Täter in der Zeit von 17:00 - 21:15 Uhr gewaltsam in ein Eigenheim in der Wolgaster Straße in Greifswald ein. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten des Hauses während der Abwesenheit der Bewohner und konnten Diebesgut im Umfang von mehreren tausend Euro erlangen. Durch den Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam wurden am Tatort Spuren gesichert. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeug- oder Personenbewegungen, können an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834/5400, an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

