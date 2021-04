Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, 18.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilung der PI Aurich/Wittmund für Samstag den 18.04.2021

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen Aurich - Sachbeschädigung an einer Wohnungstür Am Samstagnachmittag gegen ca. 16:00 Uhr kommt es in der Straße Am Bahndamm in Aurich zu einer Sachbeschädigung einer Wohnungstür. Dabei schlägt eine unbekannte männliche Person mit einem Hammer gegen eine Wohnungstür und beschädigt diese damit, Anschließend entfernt sich der Mann von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters machen können, werden gebeten, sich unter 04941 6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Aurich - Sachbeschädigung an einer Haustür Am Samstagvormittag in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wird durch einen bislang unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand die äußere Glasscheibe einer Hauseingangstür an der Straße Dimmtstückweg in Aurich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters machen können, werden gebeten, sich unter 04941 6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Fehlanzeige

Sonstiges

Fehlanzeige

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen Diebstähle aus Pkw Marienhafe - Im Zeitraum von Freitag (12:00 Uhr) bis Samstag (11:00 Uhr) ist es im Alten Postweg sowie Am Olldiek in Marienhafe zu mehreren Diebstählen aus Pkw gekommen. Bislang wurden der Polizei drei Fälle bekannt. Der noch unbekannte Täter durchwühlte die vermutlich unverschlossen abgestellten Pkw und entwendete u.a. eine Handtasche sowie Geldbörsen und Sonnenbrillen. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesen Fällen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden oder Marienhafe in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Norden - An zwei Gebäuden in der Osterstraße ist es in der Zeit von Freitag (18:00 Uhr) bis Samstag (07:00 Uhr) zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien gekommen. Der bislang unbekannte Täter verunreinigte die Gebäudefassaden durch schwarze Sprühfarbe. U.a. wurden die Buchstaben "HS" aufgesprüht. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden an das Norder Kommissariat (Tel. 04931-9210) erbeten.

Verkehrsunfallgeschehen

Fehlanzeige

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen PKW Brand Am Samstagmittag kam es in der Bahnhofstraße in Burhafe zu einem PKW Brand unter einem Carport. Aufmerksame Fußgänger haben den Brand bemerkt und gleichzeitig eine Person dort festgestellt, die scheinbar mit der Entstehung des Brandes etwas zu tun hatte. Diese Person floh dann kurze Zeit später in zunächst unbekannte Richtung. Die Ortsfeuerwehr Burhafe war schnell vor Ort und konnte das Feuer ablöschen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Brand noch auf das Gebäude übergreift, wurde auch die Ortsfeuerwehr aus Wittmund angefordert. Diese konnte aber durch die schnelle Brandbekämpfung unverrichteter Dinge beidrehen. Die Polizei leitete unterdessen eine Personenfahndung nach der Person ein, die den Ort verlassen hatte. Kurze Zeit später konnte diese Person am Brandort durch die eingesetzten Feuerwehrleute angetroffen und festgehalten werden. Die Ermittlungen wurden gegen die 34jährige männliche Person eingeleitet, da sich noch vor Ort der Verdacht erhärtete, dass sie die hochwertige Karosse erst beschädigt und dann angezündet hat. Nach den ersten Ermittlungen musste die Person dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden, da sie sich scheinbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Der Schaden wird auf ca. 60000,-EUR geschätzt. Ermittlungen dauern an.

Randalierer in der Mühlenstraße

Ein amtsbekannter 37-jähriger Wittmunder beschäftigte die Polizei Wittmund am frühen Samstagabend. Zunächst fiel er in der Innenstadt Wittmund auf, da er unter anderem gegen die geltenden Corona-Vorschriften verstieß. Nach ausgesprochenen Platzverweisen und der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, verlagerte sich die Problematik dann in Richtung Mühlenstraße. Dort randalierte er bei einer Bekannten, die scheinbar keinen gesteigerten Wert auf seine Anwesenheit legte und ihn nicht in ihre Wohnung ließ. Die Nachbarschaft informierte die Polizei, welche den nunmehr auch stark alkoholisierten Wittmunder antrafen. Da von der Person in diesem Zustand kein gesellschaftskonformes Verhalten mehr zu erwarten war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Fehlende Einsicht und die enthemmende Wirkung der alkoholischen Getränke führten dann noch dazu, dass die Person erheblichen Widerstand leistete und die eingesetzten Beamten bespuckte. Ein Konvolut von Strafanzeigen wurde gegen die Person eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Sonntagmorgen wurde in Esens ein 26jähriger Esenser mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass die Person aufgrund ihres Alkoholkonsums nicht in der Lage war ein Fahrzeug sicher zu führen. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von knapp 1,3 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wartet nun auf den 26-jährigen.

Verkehrsunfallgeschehen

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell