Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 33-Jähriger muss für fünf Monate in die JVA

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Für fünf Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 33-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei bei einer Kontrolle am Samstagvormittag, gegen 11 Uhr, an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen festnahm. Gegen den Mann aus Gelsenkirchen lagen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bochum wegen Fahrerflucht und ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Duisburg wegen Beleidigung vor. Da er bei der Festnahme Betäubungsmittel bei sich hatte, erwartet ihn nun noch ein neues Verfahren.

