Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - Autobahn nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

WalchumWalchum (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der A31 in Walchum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 33-Jähriger war gegen 19.30 Uhr mit seinem Golf in Richtung Lathen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf den vor ihm fahrenden Daimler mit Viehanhänger auf. Der leere Anhänger löste sich vom Auto und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Dies übersah ein weiterer Beteiligter und prallte mit seinem Caddy gegen den Anhänger. Der Golf-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 74-jährige Fahrer des Daimler sowie der 39-jährige Caddy-Fahrer blieben unverletzt. Die Autobahn war bis circa 0 Uhr für die Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell