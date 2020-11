Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kioskräuber auch für Tat im Combi-Markt verantwortlich

Bild-Infos

Download

LingenLingen (ots)

Wie bereits berichtet, hat die Polizei Lingen am Dienstag der vergangenen Woche drei Männer festgenommen. Sie werden beschuldigt, den Kiosk an der Schillerstraße ausgeraubt zu haben. Die Ermittlungen haben mittlerweile ergeben, dass ihnen nicht nur diese Tat nachgewiesen werden kann. Zwei der drei Täter sind zusätzlich für den Raub auf den benachbarten Combi-Markt verantwortlich. Sie hatten dort am 12. November einen größeren Bargeldbetrag erbeutet und konnten zunächst entkommen. Nach der Festnahme am vergangenen Dienstag, legte einer der Männer ein umfängliches Geständnis ab. Alle drei Festgenommenen waren in der städtischen Unterkunft am Hessenweg gemeldet. Die Ermittler stellten dort wichtige Beweismittel sicher. Unter anderem wurde der im Bereich einer Außenfeuerstelle verbrannte Kasseneinsatz des Combi-Marktes gefunden. Alle drei Männer sitzen in Untersuchungshaft und warten auf ihren Prozess. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/4767546 https://www.presseportal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell