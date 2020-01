Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Hackenbroich - Fenster aufgebrochen

Dormagen (ots)

In die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Wiedstraße in Dormagen-Hackenbroich drangen unbekannte Einbrecher ein. Sie hatten zuvor ein Fenster aufgehebelt. Die Tatzeit lag zwischen Sonntagnachmittag (12.01.), 15:00 Uhr, und Montagnachmittag (13.01.), 15:00 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Nachbarn oder Passanten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, bittet die Kripo um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Wie man sich bestmöglich vor ungebetenem Besuch schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie, im Rahmen der Kampagne "Riegel vor!", gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen (02131 300-0).

