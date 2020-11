Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - E-Bike entwendet

FrerenFreren (ots)

Am Montag entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 12.15 und 12.20 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke "Pegasus". Das Fahrrad stand zur Tatzeit vor einem Supermarkt an der Straße Neuer Markt in Freren. Am Fahrrad war eine graue Satteltasche angebracht. Außerdem waren Halterungen für einen Kindersitz und für einen Kinder-Fahrradanhänger vorhanden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell