Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Varel - Pkw kommt von der Fahrbahn ab und beschädigt einen Grundstückszaun

VarelVarel (ots)

Am 04.01.2021 im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 13.10 Uhr fuhr ein mutmaßlich roter Pkw in einen Grundstückszaun angrenzend der Einmündung Wilhelmshavener Straße 24/Doodshörner Weg in Varel. Der Pkw bog vermutlich von der Wilhelmshavener Straße kommend nach rechts in den Doodshörner Weg ab, kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Grundstückszaun. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

