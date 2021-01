Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 18-jähriger Mofafahrer in Varel kontrolliert - Polizei Varel leitet Ermittlungsverfahren ein

VarelVarel (ots)

Am Montagmorgen, 04.01.2021, um 07.45 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel die Bockhorner Straße in Höhe der Mühlenteichstraße in Varel hinter einem Mofa. Die gefahrene Geschwindigkeit des Mofa lag deutlich über den für solche Fahrzeuge zugelassenen 25 km/h, so dass der Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert wurde. Dieser konnte lediglich eine Prüfbescheinigung und keinen erforderlichen Führerschein aushändigen. Gegen den 18-jährigen Vareler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen war, wurden die Fahrzeugpapiere sowie das Versicherungskennzeichen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell