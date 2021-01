Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Varel - Beamte leiten Verfahren gegen 23-jährigen Pkw-Fahrer ein

VarelVarel (ots)

Am Montagabend, 04.01.2021, um 18:45 Uhr, führte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel im Nahbereich des Elektrofachgeschäftes in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße eine Pkw-Kontrolle durch. Am Steuer trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Zetel, bei dem diese Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellten. Eine Durchsuchung der Person, die den Konsum von Marihuana einräumte, führte zudem zum Auffinden von Betäubungsmittel (Marihuana). Die Beamten stellten dieses sicher, ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt. Auf den jungen Mann kommt nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

