Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Versuchter Kupferdiebstahl in der Wilhelm-Krüger-Straße in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 04.01.2021, versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 03.32 Uhr ein Kupferfallrohr von einem Doppelwohnhaus in der Wilhelm-Krüger-Straße zu entwenden. Die Geschädigten waren durch Geräusche vor dem Haus aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass das Kupferfallrohr aus dem Boden entrissen worden war, jedoch noch an der Dachrinne hin. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

