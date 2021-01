Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schafskadaver in einem Müllsack abgelegt- Polizei Jever sucht Zeugen

JeverJever (ots)

Am 03.01.2021, um 14.00 Uhr, schlug der Hund einer Spaziergängerin am Rande des Ottenburger Weges in Jever an und verhielt sich an einem blauen Müllsack sehr auffällig. Bei der Inaugenscheinnahme des Müllsacks, der mitten im hohen Gras lag, stellte die Spaziergängerin gemeinsam mit einem weiteren Passanten fest, dass sich darin ein Schafskadaver befand. Die Stadt Jever wurde durch die Polizei hinzugezogen, die den Kadaver entsorgte.

Die Polizei Jever hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise an die Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 zu richten.

