Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Dekopyramide aufgefunden - Polizei Varel sucht Eigentümer (mit Bild)

VarelVarel (ots)

In der Nacht zum 25.12.2020 wurde in Varel im Stadtteil Büppel in der Bürgermeister-Osterloh-Straße eine Dekopyramide aufgefunden. Das Gestell weist am Fuß einen Durchmesser von ca. 40 cm auf, die Höhe beträgt ca. 140 cm. Möglicherweise war die Pyramide vormals mit einer Lichterkette und anderen weihnachtlichen Dekorationen versehen. Bislang konnte der Eigentümer nicht ermittelt werden. Dieser sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451 9230 in Verbindung zu setzen.

