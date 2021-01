Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 01.01. - 03.01.2021

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

Kennzeichendiebstahl: Ort: W'haven, Dirschauer Straße Zeit: 30.12.2020 bis 02.01.2021 Unbekannte Täter machten sich an einem geparkten PKW in Fedderwardergoden in der Dirschauer Straße zu schaffen. Von einem Toyota wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Der PKW stand dort vom 30.12.2020 bis zum 02.01.2021.

Hausfriedensbruch / Verstoß gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung Ort: W´haven: Banter Deich Zeit: 02.01.2021, 15:42 Uhr Am Samstagnachmittag wurde die Polizei durch einen Zeugen verständigt, welcher beobachten konnte, wie mehrere Jugendliche in der Straße Banter Deich Bänke aus einem umzäunten Bereich des dortigen Veranstaltungsgeländes getragen haben, um sich an einem nahegelegenen Spielplatz hinzusetzen. Beim Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass die beschriebenen Personen nicht den nötigen Mindestabstand der aktuell geltenden Corona-Verordnung der Niedersächsischen Landesregierung, eingehalten haben. Die dementsprechenden Straf-/Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Fahren unter Alkoholeinfluss Ort: W´haven, Preußenstraße Zeit: 03.01.2021, 01:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:30 Uhr, fällt einer Funkstreifenbesatzung ein grauer Pkw ohne amtliche Kennzeichen auf, welcher die Preußenstraße stadteinwärts befährt. Bei einer folgenden Kontrolle kann durch die Beamten festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,44 Promille. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, der Pkw ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Einleitung eines Strafverfahrens sind die Folge.

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Ort: W'haven, Preußenstraße Zeit: 02.01.2021, 10.15h

Einer Polizeistreife fiel ein Rollerfahrer auf, der mit dem Fahrzeug offensichtlich zügig unterwegs war. Dies wurde zum Anlass genommen, den Rollerfahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer für das Fahrzeug einen Führerschien benötigt hätte, den der Fahrer jedoch nicht hatte. Gegen ihn wurde nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Halter des Rollers nicht der Fahrer war, sodass gegen den Halter nun auch ein Verfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsunfall mit 3 beteiligten PKW: Ort: W´haven, Gökerstraße Zeit: 02.01.2021, 17:16 Uhr Am Samstag gegen 17.16h kam es in der Gökerstraße, Innenstadt, zu einem Auffahrunfall, bei dem alle drei PKW beschädigt wurden. Ein PKW-Fahrer eines Toyotas musste an einer Ampel halten, was ein von hinten kommender Fahrer eines VW Golf zu spät erkannte. Er fuhr daraufhin in den vor ihm stehenden Toyota, der wiederum in dem vor ihm haltenden PKW, einem Hyundai, geschoben wurde. Es blieb bei Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell