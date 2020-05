Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wohnungsbrand

Ratzeburg (ots)

04. Mai 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.05.2020 - Mölln

Am Samstag (02.05.2020) ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Wasserkrüger Weg in Mölln zu einem Brand gekommen. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Gegen 17:30 Uhr brach das Feuer in einem Kinderzimmer einer im 3. Stock gelegenen Wohnung aus. Die Mieter befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in ihrer Wohnung. Aufmerksam auf den Brand wurden Anwohner durch den Feuermelder und informierten die Feuerwehr. Der Brand konnte bereits nach kurzer Zeit gelöscht werden. Es entstand ein Gebäudeschaden in noch unbekannter Höhe. Die brandbetroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, die restlichen Wohnungen des Hauses blieben unversehrt. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell