Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizeikontrolle in Varel - 23-jähriger Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss, Polizei stellt geringe Menge Marihuana sicher

VarelVarel (ots)

Am späten Sonntagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Varel einen 23-jährigen Mann aus Bockhorn, der den Steinbrückenweg mit seinem Pkw befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige unter Betäubungsmittelbeeinflussung stand. Der Drogenvortest reagierte positiv, so dass die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Im Fahrzeug fanden die Beamten weiterhin eine geringe Menge Marihuana vor, so dass sie neben einen Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Drogenbeeinflussung weiterhin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einleiteten.

