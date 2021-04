Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor/Zwischenbergen - Auto beschädigt +++ Aurich - Kradfahrer gegen Baum geprallt +++ Ihlow - Pedelec-Fahrerin gestürzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wiesmoor/Zwischenbergen - Auto beschädigt

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Zwischenbergen einen VW Golf beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, auf einem Grundstück im Zwischenberger Weg. Die unbekannten Täter füllten offenbar Mehl und Wasser in die Lüftungsschlitze der Motorhaube des VW Golf, der dadurch beschädigt wurde. In der Straße wurde im gleichen Zeitraum zudem ein Fahrzeug mit Eiern beworfen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04944 914050.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Kradfahrer gegen Baum geprallt

Am Montagmorgen ist in Aurich ein Kradfahrer gegen einen Baum geprallt. Der 16-Jährige war mit seinem Leichtkraftrad auf der Brockzeteler Straße in Fahrtrichtung Wittmund unterwegs. Gegen 7.40 Uhr kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er wurde vermutlich schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Totalschaden.

Ihlow - Pedelec-Fahrerin gestürzt

Eine 45 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist am Montag in Ihlow gestürzt. Die Frau war gegen 7.40 Uhr auf dem Geh- und Fahrradweg des Münkewegs in Richtung Loogstraße unterwegs, als sie offenbar ins Straucheln geriert. Sie stürzte auf den Asphalt und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

